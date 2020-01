Podle dřívějších zpráv dopadly na dvě americké základny v Iráku víc než dvě desítky balistických raket. Íránské revoluční gardy uvedly, že jde o odplatu za zabití íránského generála Kásema Solejmáního, kterého v pátek usmrtila americká raketa na letišti v Bagdádu.

Žádné větší škody íránský útok nezpůsobil, zopakoval šéf Pentagonu dřívější informace Bílého domu. Zasaženy byly vojenské stany a parkoviště, poškozen byl vrtulník. Americká armáda podle Espera zůstává "odhodlána a připravena".

We can report 100% accountability of US personnel in Iraq. The attacks last night, fortunately, did not harm our personnel or coalition partners. We remain vigilant and will continue to take force protection measures. We hope Iran will take this chance to de-escalate tensions.