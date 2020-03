Írán oznámil 9000 nakažených koronavirem, počet mrtvých vzrostl na 354

Agentura AP informovala, že v blízkovýchodních zemích se koronavirem nakazilo 9700 lidí. Kromě Íránu jsou hlášena úmrtí na nemoc COVID-19, již virus způsobuje, z Egypta, Libanonu a Iráku. Libanon dnes ohlásil druhého mrtvého a 61 nakažených. Mrtvý 55letý Libanonec v minulých dnech sice necestoval, ale byl v kontaktu s nakaženými turisty. Vládní komise má dnes o situaci jednat.

Nárůst nových případů infekce o 70 procent dnes ohlásil Bahrajn. Země má 189 pacientů, k nimž nově přibyli občané evakuovaní z Íránu.

Íránské elitní revoluční gardy přiznaly, že mezi nakaženými je i pět jejich členů a neupřesněný počet příslušníků dobrovolných sborů. Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí slíbil, že lékaři a ošetřovatelky, kteří se nakazí a zemřou, budou považováni za mučedníky stejně jako padlí vojáci. Gardy, které jsou nasazovány k zásahům i v případě pohrom, mají přes 125.000 vojáků, dobrovolnický sbor pak asi 600.000 členů.

Ačkoli v Izraeli musejí všichni, kdo přicestují z ciziny, do 14denní karantény, nemocných přibývá i tam. Dnes země hlásí 76 nakažených. Úřady zakázaly akce s větší účastí než 2000 lidí. Premiér Benjamin Netanjahu ohlásil, že vláda rozšíří pomoc na podporu ekonomiky na deset miliard šekelů (64 miliard korun). Osm miliard šekelů je určeno na levné půjčky podnikům ovlivněným šířením koronaviru. Část zbylých peněz je určena na zvláštní účely, například pro policii.

V Íránu v rámci preventivních opatření propustili dočasně z vězení 70.000 trestanců. USA i OSN požádaly Teherán, aby propustil politické vězně, mezi nimiž je mnoho lidí s dvojím občanstvím. Mnozí byli obviněni nebo usvědčeni ze špionáže. Írán na to dnes zareagoval oznámením, že má obavy o své občany vězněné v USA, protože i tam se virus šíří. "Znepokojují nás sanitární podmínky v amerických věznicích za chaosu, kterého jsme svědky v USA," prohlásil dnes mluvčí íránského ministerstva zahraničí.

Šéf americké diplomacie Mike Pompeo v úterním prohlášení uvedl, že "informace o šíření nemoci COVID-19 v íránských věznicích jsou znepokojující a je třeba okamžitě propustit na svobodu všechny americké občany".

Any nation considering humanitarian assistance to Iran should seek the release of all dual and foreign nationals.