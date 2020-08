Írán představil nové balistické střely, "Mučedník Kásem Solejmání" má dolet až 1400 km

Záběry nových zbraní dnes vysílala íránská státní televize, která zároveň uvedla, že nejnovější střela s plochou dráhou doletu bude přispívat k "odstrašování" potenciálních nepřátel.

První střela, Mučedník Kásem Solejmání, může být vypuštěna ze země i z moře a má dolet 1400 kilometrů.

#Iran unveiled two new types of #missiles on the occasion of national Defense Industry Day. A precision-guided ballistic missile with 1400 km range, was named after former IRGC commnader #QassemSoleimani who was assassinated by the US in January 2020. pic.twitter.com/AvzNee7LRw