Írán stále popravuje lidi za zločiny z doby nezletilosti, komisařka OSN protestuje

Šáján Saídpúr byl popraven 21. dubna ve věznici Sakkez v provincii Kurdistán. Trest smrti dostal za zločin, který spáchal před pěti lety, když mu bylo 17 let. V březnu se mu podařilo z věznice uprchnout ve skupině 80 vězňů, když tam vypukly nepokoje kvůli šíření koronaviru. Na začátku dubna byl ale Saídpúr na útěku dopaden. AI jeho popravu označila ze "krutost a čin pomsty".

Před Saídpúrem byl 18. dubna popraven Madžíd Esmáílzáde. Zatčen byl roku 2012 za vraždu, kterou údajně spáchal, když mu ještě nebylo 18 let.

"Mezinárodní zákon zcela zakazuje popravovat nezletilé delikventy. V Íránu tato praxe pokračuje navzdory intervenci a kontaktům komisariátu OSN," uvedla v prohlášení Bacheletová. Počínání íránských úřadů označila za "nelegální a trestuhodné".

