"V letech 2009 až 2019 íránská státní média zveřejnila vynucená přiznání nejméně 355 lidí a pomlouvačný obsah týkající se nejméně 505 lidí, " uvádí dnes publikovaná zpráva organizace Spravedlnost pro Írán (JFI) a Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH).

Obě organizace zároveň vyzvaly k ukončení takové praxe. Studie byla zveřejněna den před Mezinárodním dnem podpory obětem mučení a opírá se o analýzy televizních přiznání a 13 rozhovorů s dotčenými.

