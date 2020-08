Írán zabavil loď Spojených arabských emirátů i s posádkou

"V pondělí byla loď Spojených arabských emirátů zkonfiskována íránskou pobřežní stráží a její posádka zadržena kvůli nezákonnému pohybu v našich vodách," citovala státní íránská televize prohlášení ministerstva.

"Ve stejný den stráž SAE zastřelila dva rybáře a zkonfiskovala jejich loď (...) SAE ve středu prostřednictvím dopisu vyjádřily nad incidentem lítost a nabídly finanční kompenzaci," uvedlo dále ministerstvo.

