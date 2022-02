Íránem otřásla brutální vražda matky. Manžel jí uřezal hlavu, pak s ní chodil po ulici

Hajdaríová byla matkou tříletého dítěte a manžel ji podezíral z nevěry. Policie oba muže v pondělí zatkla, napsala íránská agentura IRNA.

"Uřízli lidské bytosti hlavu, nosili ji po ulicích a vrah na to byl hrdý. Jak lze tuto tragédii přijmout? Je třeba jednat, aby se zabránilo vraždám dalších žen," napsal reformátorský deník Sázandegí.

Filmařka Tahmíneh Míláníová na instagramu uvedla, že je "Mona obětí zničující nevědomosti". "Všichni jsme za tento zločin odpovědní," stojí v jejím textu.

Ochránci lidských práv vyzvali k reformě zákona na ochranu žen a ke zvýšení minimálního věku pro vstup žen do manželství. Nyní je to 13 let, Mona se vdávala, když jí bylo dvanáct.

Poslankyně Elhám Nadáfová řekla, že "neexistuje konkrétní opatření, které by zajistilo dodržení zákona, který má zabránit násilí na ženách".