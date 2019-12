Íránská policie střílela demonstranty z vrtulníků. Nová videa šokovala OSN

Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva dosud získal informace nasvědčující tomu, že íránské ozbrojené složky při protestech usmrtily nejméně 208 lidí, včetně 13 žen a 12 dětí. Podle dosud nepotvrzených zpráv ale může skutečný počet mrtvých být až dvakrát vyšší. Zhruba 7000 lidí bylo zatčeno.

Protesty v Íránu začaly 15. listopadu poté, co vláda zvýšila ceny pohonných hmot o až 300 procent. Rozšířily se do více než stovky měst a získaly politický náboj, když mladí demonstranti začali požadovat odstoupení náboženského vedení země. Teheránští duchovní vůdci z organizace protestů obvinili kriminální živly napojené na USA, Izrael, Saúdskou Arábii a íránskou opozici žijící v exilu.

Bacheletová označila informace o násilnostech při protestech v Íránu za "extrémně znepokojující".

#Iran

"By d grave of our pens, we sang d song of freedom & did not relent. Now we r pounding at d shaky walls & trembling pillars of fundamentalism til d cracks in the wall of theocracy r widened" - #Golrokh



Stand w/ PPL in Iran VS helping mullahs' rebuild those walls! pic.twitter.com/Ern2MtanAd