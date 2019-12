Protesty začaly kvůli náhlému zvýšení cen pohonných hmot, jež Írán dotuje. Íránci bouřlivě demonstrovali po celé zemi, úřady přerušily připojení k internetu, aby lidem zabránily se svolávat.

Státní televize dnes odvysílala pořad, v němž se kritizuje způsob, jakým o událostem informovaly zahraniční televize, jež vysílají v perštině. V rámci tohoto programu podle AP televize připustila, že bezpečnostní jednotky zabíjely.

In #Iran dead and dying protesters are being taken from hospitals and families being are charged for the bullets used to kill their loved ones. They've shut down the internet to try to stop this getting out. SHARE and expose the truth! #IranProtests @khamenei_ir pic.twitter.com/3ySDh720F0