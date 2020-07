Íránský prezident Ruhání zakázal svatby a tryzny, zároveň ale trvá na rozvolňování

"Dlouhodobě ochromit ekonomiku by bylo pro lid nepřijatelné," prohlásil. Krátce po Ruháního projevu přenášeném televizí oznámila teheránská policie uzavření všech svatebních a smutečních síní v metropoli až do odvolání.

Írán postupně uvolňuje svá restriktivní protikoronavirová opatření, v poslední době však zaznamenává příkrý nárůst nových případů nákazy a počtu obětí nemoci covid-19. Po dramatickém přírůstku těchto čísel z minulého týdne je Rúhání kvůli své rozvolňovací politice terčem kritiky, neústupně však trvá na jejím pokračování.

"Nejsnadnější možností by bylo všechno zavřít," citovala Rúháního agentura Reuters. "Pak by se ale lidé vyhrnuli do ulic kvůli hladu a nezaměstnanosti."

Miliony Íránců ztratily kvůli koronakrizi svá pracovní místa. Hospodářství uvázlo v akutní krizi a národní měna ztratila polovinu své hodnoty. Komentátoři ale i oficiální představitelé varují proto před možnými nepokoji, experti se naproti tomu obávají, že bez zastavení rozvolňování by se nárůst nově nakažených a mrtvých ještě dramatičtěji zvýšil.

Oficiální čísla dávají expertům zapravdu. Podle dnešní informace ministerstva zdravotnictví přibylo za minulých 24 hodin znovu více než 180 mrtvých a téměř 2400 nově nakažených. Počet obětí v souvislosti s koronavirem tak aktuálně činí 12.635 osob, nakažených je v zemi 255.177.