Novinář v Íránu odsouzen k trestu smrti, prý se podílel na rozpoutání protestů

Novinář Rúholláh Zam podle AP zřídil zpravodajský kanál Amadnews, jehož prostřednictvím zveřejňoval materiály údajně kompromitující íránské představitele.

Verdikt oznámil mluvčí justice Gholámhosejn Esmáílí. Podle jeho slov soud Zamovu činnost vyhodnotil jako podněcování k protestům, které začaly v roce 2017.

Zam opustil Írán v roce 2009 a žil ve Francii. Loni íránské revoluční gardy ohlásily, že se jim ho podařilo vylákat zpět do Íránu, kde byl zatčen.

Íránci začali protestovat v prosinci 2017 původně hlavně kvůli zdražování. Postupně ale demonstrace nabyly podoby kritiky politického vedení. Úřady reagovaly blokováním sociálních sítí, při policejních zásazích zemřelo přes 20 lidí a tisíce dalších skončily ve vězení.

Teherán události, které trvaly do ledna následujícího roku, vyhodnotil jako spiknutí organizované z ciziny. Protesty z přelomu let 2017 a 2018 jsou označovány za největší od roku 2009, kdy Íránci masově protestovali po druhém zvolení Mahmúda Ahmadínežáda do funkce prezidenta.