Íránský tanker je u Sýrie, plavidlo odhalil americký satelit

Gibraltar íránské plavidlo propustil 15. srpna, když jej Teherán ujistil, že ropa na palubě nebude dopravena do Sýrie.

Polohu lodi ukazují satelitní snímky společnosti Maxar Technologies. Írán oficiálně nepřiznal, že loď míří do Sýrie, a tanker v pondělí přestal vysílat signály o svém umístění.

Snímky podle AP odpovídají černobílému obrázku, který před několika hodinami umístil na twitter americký bezpečnostní poradce John Bolton.

Anyone who said the Adrian Darya-1 wasn’t headed to #Syria is in denial. Tehran thinks it’s more important to fund the murderous Assad regime than provide for its own people. We can talk, but #Iran’s not getting any sanctions relief until it stops lying and spreading terror! pic.twitter.com/saar05T8wt