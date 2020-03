Íránští vědci vyvíjejí centrifugy nové generace. Průlom v jaderném programu, píše agentura

Jeho jaderné aktivity sleduje Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která začátkem března konstatovala, že Írán ztrojnásobil své zásoby obohaceného uranu, čímž zkracuje dobu, v níž je schopen vyrobit dostatek vysoce obohaceného uranu potřebného pro jadernou bombu. Írán vždy popíral, že pracuje na zbrani, a trvá na tom, že je jeho jaderný program výhradně mírový.

Agentura Mehr napsala, že odborníci z jaderného střediska v Natanzu intenzivně pracují na výrobě centrifug nové generace. Podle agentury je to v souladu s potřebou jaderné technologie pro civilní využití. Íránská agentura pro atomovou energii nové odstředivky označila za "průlom" v íránském jaderném programu.

Očekává se, že úřady Íráncům novou technologii představí 8. dubna, který je v Íránu Dnem jaderné technologie, napsal list Tehran Times.

Nové odstředivky mají být instalovány v Natanzu, kde Írán do podpisu dohody v roce 2015 uran obohacoval. Jde o rozsáhlý komplex, kde v podzemí pracovalo na 8000 odstředivek a uran obohacovaly na 20 procent. V nadzemní části Írán do podpisu dohody pracoval na výkonnějších odstředivkách, které by obohacování urychlily.

Podle dohody z roku 2015 směl mít Írán asi 300 kilogramů uranu obohaceného na 3,67 procenta. Po loňském vypovězení dohody ale začal rychle tyto zásoby zvyšovat. MAAE na začátku letošního března konstatovala, že je v Íránu 1021 kilogramů obohaceného uranu, zatímco loni v listopadu měl 372 kilogramů. Podle MAAE Írán obohacuje už na 4,5 procenta, i když ne celá jeho zásoba je uran obohacený do této úrovně.

Odborníci tehdy upozornili na to, že politika americké administrativy vůči Íránu přináší právě opačný než zamýšlený výsledek, totiž nebrání Íránu získat materiál, z nějž bude moci v budoucnu vyrobit jadernou zbraň.