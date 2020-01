Islámský stát se znovu organizuje. Nebezpečí pro celý svět, varoval jordánský král

"Mne nejvíc znepokojuje, že v minulém roce sílil Islámský stát, a to nejenom na jihovýchodě Sýrie, ale také v západním Iráku. Bude to pro Bagdád problém a my musíme Iráčanům pomoci tuto hrozbu zvládnout v zájmu nás všech, nejenom v zájmu regionu, ale i Evropy a celého světa," řekl Abdalláh II.

K íránsko-americkým vztahům řekl, že se zdá, že právě teď napětí opadá. "Doufáme, že bude tento vývoj pokračovat. To, co se bude dít v Teheránu, bude mít důsledky pro Bagdád, Ammán, Bejrút i pro izraelsko-palestinský proces," sdělil král. Zmínil se také o situaci v Libyi, kam podle něj odešlo mnoho zahraničních bojovníků, kteří dříve působili v Sýrii.

Islámský stát byl v Iráku poražen v roce 2017, v Sýrii loni. Zajatí bojovníci a také jejich rodiny jsou v táborech na severu Sýrie.

Deník The Washington Post dnes napsal, že současné blízkovýchodní napětí znovu odsouvá do pozadí problém dětí členů IS, které jsou v zajateckých táborech v Sýrii. Podle listu tam Kurdové střeží 68.000 lidí, z nichž 8000 jsou děti. Polovině z nich nebylo ještě pět let, 80 procent z dětí je ve věku do 12 let, soudí OSN.

Dostává se jim pouze základní zdravotní péče a vzdělání. Děti jsou vystaveny propagandě, protože jejich matky zůstávají věrné IS a prosazují jeho ideologii. Schvalují její šíření jakýmikoli prostředky včetně vražd. Čím déle děti v tomto prostředí zůstanou, tím větší je pravděpodobnost, že se z nich stane příští generace bojovníků IS, soudí washingtonský deník.

Do zemí svého původu bylo za prvních deset měsíců loňského roku odvezeno pouze 350 dětí - nejvíc (156) jich přijal Kazachstán, Kosovo 74. K IS se připojilo také 300 amerických občanů a USA loni přijaly zpět šest mužů z řad IS, tři ženy a devět dětí. Evropské země se zdráhají přijmout bojovníky i jejich příbuzné z obav, že v rámci svých právních systémů nebudou schopné dospělé odsoudit a poslat do vězení.

Mezinárodní krizová skupina (ICG) doporučila, aby se při repatriacích postupovalo podle principu "ženy a děti jako první" a aby se z těchto dvou kategorií vybrali nejméně nebezpeční lidé a byli posláni do zemí svého původu.