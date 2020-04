Istanbulské metro instaluje termokamery, nepustí lidi s horečkou

Informoval o tom server Ahval s odvoláním na starostu Istanbulu Ekrema Imamoglua.

Imamoglu upřesnil, že termokamery jsou zatím na stanicích Yenikapi, Üsküdar a Kirazli, které jsou přestupními uzly i pro další druhy veřejné dopravy. Starosta největšího tureckého města dodal, že termokamery radnice postupně instaluje i v dalších stanicích metra.

Istanbul, v němž žije téměř 16 milionů lidí, dosud eviduje asi 60 procent ze všech případů nákazy koronavirem v Turecku. Těch je v celé zemi téměř 21.000, nemoci covid-19 dosud podlehlo v Turecku podle pátečních údajů ministerstva zdravotnictví 425 lidí, z toho polovina v Istanbulu.

V pátek přibylo za 24 hodin v Turecku sedm desítek obětí a na 2800 nakažených. Za den udělaly místní úřady na 16.160 testů, od začátku epidemie jich provedly na 140.700. První případ se v této zemi s 83 miliony obyvatel potvrdil 11. března.

Turecká vláda si v předchozích týdnech vysloužila kritiku od opozice i sdružení místních zdravotníků za nedostatečná opatření proti šíření koronaviru, zejména za to, že nezavedla plošné omezení volného pohybu.

Vláda minulý měsíc sice uzavřela školy, kavárny či divadla, zrušila sportovní akce, volný pohyb ale omezila jen pro osoby starší 65 let, což podle sociálních sítí vyvolalo v některých případech neuctivé chování vůči starším lidem na ulici. Ode dneška zakázala vláda vycházení i lidem mladším 20 let, i jim povolila vycházet pouze v nutných případech.

Ode dneška také mají Turci na veřejných místech, kde se pohybuje větší množství lidí, nosit roušky. Ty dnes například v Ankaře a Istanbulu začaly rozdávat místní úřady. Lidé by také měli venku jeden od druhého udržovat odstup nejméně "tři kroky". Za porušení pravidel hrozí pokuty.

