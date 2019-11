Izrael a Hamás obnovily jednání o příměří. Propustí Palestinci zajatce?

Představitelé Hamásu podle listu Al-Achbár, který je blízký libanonskému šíitskému hnutí Hizballáh, jednají o dlouhodobém příměří výměnou za možnost postavit v Gaze Tureckem financované odsolovací zařízení a nemocnici, kterou by zaplatily Spojené státy. Palestinská strana rovněž požádala o posílení přívodu elektřiny do enklávy.

Dalším bodem rozhovorů je otázka navrácení izraelských zajatců a pozůstatků izraelských vojáků. Hnutí Hamás podle listu The Times of Israel pravděpodobně zadržuje pozůstatky dvou izraelských vojáků Orona Šaula a Hadara Goldina, jejichž těl se zmocnilo, když byli zabiti v Gaze při operaci Ochranné ostří v roce 2014. Hamás zároveň zadržuje dva izraelské občany, kteří do Pásma Gazy přišli sami v letech 2014-2015.

Prvním zajatcem je izraelský Žid etiopského původu Avera Mengistu, který žil v jihoizraelském pobřežním městě Aškelon. Do Pásma Gazy se dostal v září 2014, když na pláži u pohraničního kibucu Zikim přelezl pohraniční plot. Trpěl údajně psychickými problémy a v den svého zmizení možná pil alkohol. Hamás nicméně odmítá tvrzení izraelských úřadů, podle nichž je Mengistu mentálně postižený.

Druhý případ se týká izraelského Araba Hišáma Saída, který pochází z komunity beduínů v Negevské poušti. Do Pásma Gazy prý odešel rovněž dobrovolně, když překonal hraniční plot v dubnu 2015. Jeho otec tvrdí, že syn trpí schizofrenií a že do Pásma odešel v minulosti už dvakrát a Hamás ho vždy vrátil.

Podle izraelské televize Kan nyní budou zástupci Hamásu jednat se zmocněncem OSN pro Blízký východ Nikolajem Mladenovem.

The Times of Israel napsal, že organizátoři pátečních palestinských protestů v Pásmu Gazy u hranice s Izraelem mezitím opět dnešní akci odvolali, stalo se tak již třetí týden v řadě. Organizátoři nicméně tvrdí, že cílem pokynu je chránit palestinské demonstranty před střelbou izraelských vojáků, a nejde tak o krok učiněný po dohodě s Izraelem.

Children deserve to be children #WorldChildrensDay pic.twitter.com/R0aFc8fFyd — Israel Defense Forces (@IDF) November 20, 2019

V polovině měsíce přistoupili Izrael a radikálové z Islámského džihádu, který rovněž působí v Gaze, na neoficiální příměří, což ukončilo nejsilnější vlnu izraelsko-palestinského násilí za poslední měsíce. Jeho spouštěčem bylo zabití jednoho z vůdců palestinské organizace Islámský džihád, jejíž příslušníci následně vypálili na Izrael na 450 raket.

Zdravotníci v Pásmu Gazy uvedli, že za dva dny bojů bylo zabito 34 Palestinců, z nichž téměř polovina byli civilisté. Hamás, který vládne Pásmu Gazy od roku 2007, se podle pozorovatelů do konfliktu mezi Izraelem a Islámským džihádem nezapojil.