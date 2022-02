Izrael by mohl podle médií do 1. března zrušit všechna proticovidová omezení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Izraelský premiér Naftali Bennett chce do 1. března odvolat všechna omezení vyhlášená kvůli koronaviru. Napsal to dnes izraelský zpravodajský server Ynet. Mělo by to zahrnout takzvané covidové pasy a omezení týkající se turistů.