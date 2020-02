Izrael chce u Zdi nářků postavit vysokorychlostní trať, Jordánsko protestuje

Informoval o tom list The Times of Israel. Ke Zdi nářků, která se nachází ve východní části města okupované Izraelem a patří k nejposvátnějším místům judaismu, by podle plánů měl vést tři kilometry dlouhý tunel prodlužující vysokorychlostní trať.

Jordánské ministerstvo zahraničí v reakci na představení plánu vyzvalo mezinárodní společenství, aby se "vzepřelo nelegitimním a nelegálním krokům Izraele". Pod správu Jordánska spadá komplex za Zdí nářků známý jako Chrámová hora či arabsky Harám aš-Šaríf (Vznešená svatyně). Nachází se na něm mešita Al-Aksá a muslimská svatyně Skalní dóm.

Status Jeruzaléma je nejspornějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Izrael považuje Jeruzalém za své "věčné a nedělitelné hlavní město", zatímco Palestinci počítají s východním Jeruzalémem jako s hlavním městem svého budoucího státu.

Izrael se východního Jeruzaléma zmocnil při šestidenní válce v roce 1967 a později jej anektoval v rozporu s rezolucemi OSN. Tuto anexi východní části města mezinárodní společenství neuznává s tím, že status města by se měl vyřešit jednáním. Americký prezident Donald Trump nicméně v roce 2018 z Tel Avivu do Jeruzaléma přesunul americkou ambasádu a letos v lednu představil americký mírový plán pro Blízký východ, který Jeruzalém označuje za nedělitelné hlavní město Izraele.

Detailní plán prodloužení vysokorychlostní trati zatím představen nebyl, podle izraelských médií by měly být postaveny dvě nové zastávky a tunel vedoucí pod centrálním Jeruzalémem.

Izraelský ministr dopravy Bezalel Smotrič plán označil za "historický" a "velmi dobrou zprávu pro izraelské obyvatele a miliony turistů, kteří přichází do Jeruzaléma". "Daří se nám prosazovat sionistickou a židovskou agendu," poznamenal.

Loni v listopadu dal izraelský úřad pro územní plánování zelenou kontroverznímu projektu, podle kterého má v Jeruzalémě vzniknout 1,4 kilometru dlouhá síť lanovek k přepravě turistů ze západní části města ke Zdi nářků. Zatímco úřady tvrdí, že projekt pomůže zlepšit dopravní situaci v Jeruzalémě, podle kritiků projektu lanovka zhyzdí panorama města a bude mít negativní dopad na Palestince žijící pod ní ve východojeruzalémské čtvrti Silván.