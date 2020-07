Izrael denně testuje 30 tisíc lidí. Počet chce ještě navýšit, oznámil Netanjahu

Mezi účastníky setkání svolaného rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem byli premiéři České republiky, Austrálie, Dánska a Řecka Andrej Babiš, Scott Morrison, Mette Frederiksenová a Kyriakos Mitsotakis.

"My hodně testujeme, na našich devět milionů občanů provádíme každodenně 30.000 testů. Myslím, že se nám podaří to číslo ještě zvýšit. Chtěli bychom mít mechanismus schopný zajistit masové testování a rychlé vyhledání a izolaci pacientů," řekl Netanjahu.

PM: “Our testing rate is very high. We can do up to 30K a day out of a population of 9 million. We want an industrial scale apparatus to conduct massive testing and very quick tracing and isolation. That's the key if we're going to be able to sustain this for a long time.” pic.twitter.com/yhzOMJOUaX