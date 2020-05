Izrael díky příznivému vývoji epidemie uvolnil mnohá omezení, Netanjahu ale varuje

Venku se může shromáždit až 20 lidí a za čtrnáct dní se tato hranice zvýší na 50. Už nyní se mohou konat svatby za účasti 50 lidí. Do konce května se limit pro shromažďování zvýší na 100 a 14. června chce vláda zrušit všechna omezení o shromažďování. Mají se tak znovu otevřít divadla restaurace a další podniky, informuje list The Times of Israel.

Od čtvrtka budou znovu v provozu tržiště, obchodní centra a tělocvičny. Vláda rovněž povolila obnovit provoz v předškolních zařízeních a do konce května se mají do tříd vrátit všichni žáci.

Premiér Benjamin Netanjahu ve zdůvodnění těchto rozhodnutí prohlásil, že úspěch Izraele ve zvládnutí epidemie "není založen na genetických rozdílech, klimatických podmínkách ani na tom, že by byl Izrael ostrovem". "Je to důsledek tří věcí: rychlého uzavření hranic a izolace nemocných, mimořádně dobrého výkonu zdravotníků, a co je nejdůležitější, toho, že veřejnost dodržovala pokyny ministerstva zdravotnictví," řekl Netanjahu. V téměř devítimilionovém Izraeli s covidem-19 zemřelo 235 lidí a více než 10.000 ze 16.268 nakažených se uzdravilo. Ve vážném stavu je stále 90 pacientů a z nich 70 je napojeno na plicní ventilátory.

Netanjahu na důkaz dobré situace v Izraeli nabídl srovnání s místy a státy s podobným počtem obyvatelstva - v Belgii zemřelo téměř 8000 lidí, v New Yorku 18.000 a ve Švédsku přes 2700.

V příštích dnech vláda zveřejní podmínky znovuotevření parků, muzeí a sportovních center, všechna tato zařízení mají být opět v provozu do půlky června.

Netanjahu dále řekl, že ochranná opatření budou zavedena znovu, pokud začne denně přibývat 100 nových nakažených, nyní jich je kolem 40. Budou obnovena i tehdy, jestliže se počet nově nakažených do deseti dní zdvojnásobí nebo pokud počet vážně nemocných stoupne na 250.

Na palestinském Západním břehu Jordánu se potvrdila nákaza u 345 lidí a dva tam zemřeli. Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás dnes prodloužil nouzový stav, vyhlášený před dvěma měsíci, do 5. června, informovala palestinská agentura WAFA. Původně se měli Palestinci zdržovat doma až na nezbytné pochůzky. V dubnu ale byla opatření zmírněna a některé podniky mohly obnovit provoz. V neděli samospráva povolila několika tisícům Palestinců vrátit se do práce v Izraeli. Mešity i školy ale zůstávají zavřené. Na druhém palestinském území, v Pásmu Gazy, je potvrzeno 17 případů nákazy. Vládnoucí Hamás tam nechal zavřít mešity a školy a zakázal shromažďování.