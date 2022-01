Izrael hlásí téměř rekordní nárůst nově nakažených

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Izraeli se v pondělí potvrdilo dalších 10.644 případů nákazy koronavirem, což se blíží dosavadnímu maximu od začátku epidemie a oproti nedělní bilanci to představuje nárůst o více než 4000 infikovaných. Informuje o tom dnes zpravodajský web The Times of Israel. Ten zároveň připomíná, že Izrael začal nabízet čtvrtou dávku vakcíny proti covidu-19 seniorům a zdravotníkům s cílem minimalizovat riziko těžkého průběhu covidu-19.