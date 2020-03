Izrael kvůli koronaviru uzavře kavárny, restaurace a zábavní podniky

Fungovat budou pouze životně důležité služby - otevřené zůstanou lékárny, supermarkety a banky. Zaměstnanci nemají chodit do zaměstnání, pokud to nebude nutné. Pokud to schválí vláda, budou k izolaci lidí přenášejících virus použity nástroje pro sledování teroristů, sdělil také Netanjahu.

Izraelské úřady už dříve vydaly zákaz akcí s účastí nad 100 lidí, a to i pokud se konají pod širým nebem. Nesmí se pořádat svatby, náboženské slavnosti a smuteční obřady. V pátek premiér oznámil, že se uzavře většina veřejných škol.

Vláda také už nařídila, že do země nebude od příštích dnů umožněn vstup cizincům, kteří si nebudou schopni zajistit následnou domácí izolaci. Opatření prakticky zastavuje turismus, protože lidé, kteří nejsou schopni doložit úřadům, že mají zajištěnou karanténu, nebudou mít do Izraele povolen vstup.

Český letecký dopravce Smartwings v reakci na karanténní opatření v Izraeli do 31. března přerušil provoz své linky z Prahy do Tel Avivu.