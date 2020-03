Izrael kvůli nákaze koronavirem nepouští turisty do Betléma

Američané sice ráno z hotelu odešli, ale palestinští policisté je přinutili vrátit se s tím, že pro ně nelze v Betlémě zajistit náhradní místo. V hotelu je také několik lidí, u nichž byla nákaza potvrzena, sdělila ředitelka zařízení Marjana Ardžaová, již citoval blízkovýchodní server The Media Line. Hosté jsou podle ní v pokojích a přítomni jsou palestinští zdravotníci, kteří se snaží zajistit přepravu hostů do zdravotnického zařízení. Izrael podle Ardžaové požaduje, aby byli Američané umístěni do 14denní karantény, až pak jim bude povolen vstup do Izraele.

Tam registrují 21 nakažených lidí, přičemž stav jednoho osmatřicetiletého pacienta se dnes zhoršil a muž byl připojen na umělé dýchání.

U kontrolního stanoviště na vjezdu do Betléma dnes bylo zablokováno asi 20 automobilů a autobusů s turisty. "Autokary s turisty do Betléma nesmí," sdělil mluvčí izraelské policie. Dodal, že se na tom ve čtvrtek dohodlo izraelské ministerstvo obrany s palestinskou samosprávou. Ta vyhlásila třicetidenní mimořádný stav a uzavřela nejnavštěvovanější betlémskou památku, baziliku Narození Páně. Většina z nakažených podle palestinských úřadů navštívila právě tento kostel.

Izraelské aerolinie El Al dnes zrušily lety do Curychu, Barcelony a Berlína, dále byly zrušeny i lety společnosti Air France z Paříže a spoje amerických společností z Francie a Německa.

Na Blízkém východě je potvrzeno přes 4990 případů nákazy koronavirem, přičemž většina je v Íránu. Z tamních více než 4700 nakažených zemřelo 124 lidí.