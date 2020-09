Izrael má od začátku epidemie druhou uzávěru

V devítimilionovém Izraeli se nakazilo téměř 180.000 lidí a zemřelo 1169 nemocných. Ze čtvrtečních více než 55.000 provedených testů bylo 9,4 procenta pozitivních.

Uzávěra začne platit ve 13:00 SELČ, tedy krátce před začátkem oslav židovského Nového roku. Občané se nebudou moci s výjimkou nezbytných pochůzek vzdalovat od domova na víc než půl kilometru. Parky nebo hřiště zůstanou otevřené, povoleno je sportovat buď jednotlivě nebo ve společnosti člena domácnosti. Nebude dovoleno navštěvovat cizí byty, a to ani do vzdálenosti 500 metrů.

S výjimkou speciálních jsou od čtvrtka uzavřené školy, ale zatím jenom na týden. Na státních úřadech bude omezený provoz, v soukromých podnicích může zůstat zachován normální režim, avšak nesmějí tam chodit návštěvníci ani klienti. Fungovat budou supermarkety, lékárny a roznáškové služby, v provozu zůstanou banky a pošty.

Veřejná doprava má být omezená, v uzavřených prostorách se nesmí zdržovat víc než deset lidí, ve venkovních pak 20. V jednom automobilu nesmí cestovat více než tři lidé, pokud domácnost nemá víc členů. Sváteční modlitby se mohou konat jenom v malých skupinách, jejichž velikost je určena místním výskytem případů.

Vláda ještě rozhodne o tom, v jakém rozsahu se budou moci konat protesty. Izraelci je pořádají pravidelně o víkendech u premiérova sídla a na dalších místech, čekají se i protestní akce proti uzávěře, s níž mnozí občané nesouhlasí.

Premiér Benjamin Netanjahu ale pohrozil dalším zpřísněním opatření, pokud lidé nebudou ta stávající dodržovat. "Noste roušky a neshromažďujte se. Tyto dva kroky jsou důležitější než všechno ostatní," řekl s tím, že pokud se situace nezlepší, budou se muset opaření zpřísnit. Izraelská média ale poukazují na to, že sám Netanjahu to nedodržuje.

Sešel se svými stoupenci hned, jak vystoupil z letadla, kterým přicestoval tento týden z USA po podpisu normalizačních dohod se Spojenými arabskými emiráty a Bahrajnem. Předpokládalo se, že členové delegace zamíří domů a zůstanou v karanténě, dokud nebudou známy výsledky jejich testů na koronavirus a nebude dokončeno mapování jejich kontaktů. Lidé, s nimiž se premiér po příletu setkal, v mnoha případech neměli ani roušky.

S uzávěrou nesouhlasí příslušníci ortodoxní komunity, protože ve svátečním období to poznamená účast na modlitbách. Nelíbí se ani rodičům, neboť zavřené školy pro ně znamenají nutnost postarat se o děti doma.

Podnikatelé poukazují na další ztráty v době, kdy míra nezaměstnanosti dosáhla 20 procent. Ani odborníci ve zdravotnictví nejsou přesvědčeni o tom, že třítýdenní uzávěra počet nakažených významně sníží.

Obecně lidé obviňují vládu za to, že situaci nezvládla. "Ti, kdo jsou za toto strašné selhání při řešení koronaviru zodpovědní, nás všechny dali do domácího vězení, a přitom ani oni sami nevěří, že to pomůže. Dokazují tím, že se vzdali a jsou bezmocní, a platíme za to my," napsal na twitteru šéf opozice Jair Lapid.