Izrael má tajný plán na záchranu ukrajinských Židů a jejich příbuzných v případě ruské invaze

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Izrael má tajný plán na záchranu ukrajinských Židů a jejich příbuzných v případě ruské invaze na Ukrajinu. Uvedli to podle deníku The Jerusalem Post vysocí představitelé izraelské vlády. Plán zahrnuje nejen záchranu a přesun osob do Izraele, ale i jejich dočasné ubytování. Příslušné úřady na plánu pracují již řadu týdnů, jeho podrobnosti však zatím zůstávají nejasné, píše The Jerusalem Post.