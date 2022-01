Izrael má za leden víc případů koronaviru než za celý loňský rok

Zatímco se loni v Izraeli, který má více než devět milionů obyvatel, podle zprávy potvrdilo zhruba 960.500 případů koronaviru, od počátku tohoto roku do středy činí bilance pozitivně testovaných 1,160.000.

Masivní nárůst počtu infikovaných je přičítán vysoce nakažlivé variantě omikron. Ve středu se podle údajů ministerstva zdravotnictví v Izraeli potvrdilo dalších 67.723 případů infekce koronavirem. Podíl pozitivních PCR a antigenních testů přitom činil téměř 25 procent.

K dnešnímu odpoledni Izrael eviduje 480.501 aktivních případů koronavirové nákazy. Hospitalizováno tam je 2483 pacientů nakažených koronavirem, přičemž stav 931 z nich je vážný a 212 z těchto lidí je na přístrojích. Před týdnem bylo v Izraeli ve vážném stavu 587 pacientů nakažených koronavirem, před dvěma týdny 283.

V uplynulém týdnu testy prokázaly nákazu koronavirem u 520.000 Izraelců. Odborníci přitom předpokládají, že skutečné počty infikovaných budou podstatně vyšší. Komplikacím spojeným s nemocí covid-19 za poslední týden v Izraeli podlehlo 146 lidí, což je skoro o 74 procent víc než o týden dříve. Před měsícem Izrael evidoval v průměru deset covidových úmrtí týdně. Od začátku pandemie tam v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo 8541 lidí.

Izraelská vláda dnes v reakci na rostoucí počty hospitalizací oznámila, že v zemi bude pro covidové pacienty zřízeno dalších 45 lůžek na jednotkách intenzivní péče. Premiér Naftali Bennett v této souvislosti poznamenal, že nynější vlna koronaviru v Izraeli dosáhla vrcholu. "Brzy uvidíme světlo na konci tunelu. Společně tuto vlnu zvládneme," řekl.

K dnešnímu odpoledni bylo v Izraeli podle The Times of Israel obsazeno na 82 procent nemocničních lůžek a více než 9800 zaměstnanců ve zdravotnictví, včetně 1282 lékařů a lékařek a 2793 zdravotních sester a bratrů, nemohlo kvůli covidu-19 do práce.

Zároveň dnes v Izraeli přestala platit povinná karanténa pro školáky, kteří přišli do kontaktu s osobou nakaženou koronavirem. Izraelští odborníci tuto změnu podle The Times of Israel původně schvalovali, ale řada z nich změnila názor v souvislosti se zprávami o zvyšujícím se počtu hospitalizovaných dětí a rostoucím počtu případů PIMS, což je vzácný, ale nebezpečný multisystémový zánět, který se objevuje dva až čtyři týdny po prodělání covidu a často vyžaduje i hospitalizaci dítěte. Podle nových pravidel se budou muset izraelští studenti a žáci testovat antigenním testem dvakrát týdně bez ohledu na to, zda jsou očkovaní, nebo ne, a před vstupem do školy se budou muset prokázat negativním testem. V případě nákazy v izolaci zůstanou jen děti s pozitivním testem, nikoliv jejich neinfikovaní spolužáci.