Izrael nedoporučil občanům cesty do zemí, s nimiž normalizoval styky

Varování se týká jak cest do Abú Zabí, tak do Dubaje, a rovněž do Bahrajnu. Izrael loni s oběma těmito zeměmi Perského zálivu navázal diplomatické vztahy.

"Domníváme se, že se Írán v nejbližší době chystá útočit na izraelské cíle," uvedlo v prohlášení protiteroristické oddělení bezpečností rady.

Zpráva varuje rovněž před cestami do Gruzie, Ázerbájdžánu, iráckého Kurdistánu a také do Turecka, Jordánska a Egypta.

SAE se staly po normalizaci diplomatických vztahů vyhledávanou destinací izraelských turistů. Pandemie covidu-19 přesuny na čas znemožnila, ale Izrael s úspěchem očkuje své občany, začíná otevírat ekonomiku a předpokládá, že se turisté vydají opět na cesty.