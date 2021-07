Izrael obnovil část omezení kvůli nárůstu počtu případů nákazy

Informují o tom izraelská média. V zemi v úterý za den přibylo 1400 nakažených, což je nejvíce od poloviny března.

V Izraeli se obnovují zelené pasy, které umožňují vstup na akce s účastí nad 100 lidí. Vstup tak bude povolen pouze naočkovaným nebo těm, kdo prodělali covid-19. Další možností je negativní PCR test ne starší než 72 hodin. Výsledky rychlých testů se budou uznávat pouze v případě, že budou testy provedeny do 24 hodin před vstupem.

Účast na vnitřních akcích není omezena, ale platí povinnost mít roušku - s výjimkou konzumace jídla nebo pití. Pořadatelé musejí viditelně umístit informaci, že se akce pořádá v souladu s pravidly zeleného pasu, jinak zaplatí pokutu 3000 šekelů (20.000 Kč). Účastníci mohou za porušení pravidel zaplatit 1000 šekelů a organizátoři za nezajištění kontroly 10.000 šekelů. Na akce budou chodit policejní kontroly a inspektoři.

Pokuty jsou také nastaveny pro ty, kdo vstoupí bez roušek do veřejných úřadů nebo jiných veřejných vnitřních prostor.

O nových opatřeních rozhodli ministři odpovídající za boj proti koronaviru. Zvažují další možná omezení jako vstup se zeleným pasem i jinam, například do úřadů nebo restaurací.

V Izraeli je nyní téměř 9000 pacientů s covidem-19 a 56 z nich je ve vážném stavu. To je o dva více než v úterý, informoval server The Times of Israel. Virus se začal po útlumu znovu šířit v červnu a úřady to přičítají návratu lidí ze zahraničí. Nakazili se mutací delta a nedodrželi karanténu. Od začátku epidemie se v devítimilionovém Izraeli nakazilo přes 854.000 lidí a 6452 jich zemřelo. Plně naočkováno je přes 5,2 milionu obyvatel.