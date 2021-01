Izrael očkuje nejrychleji na světě, důvodů je několik. Nakažených přesto přibývá

V Izraeli ale přesto dál značně rostou počty nových případů nákazy koronavirem. Jen v pondělí se statistika zvýšila o dalších více než 8300 infikovaných osob, což je nejvíce od konce září. Zároveň je Izrael terčem kritiky za to, že neočkuje Palestince na okupovaném Západním břehu Jordánu, byť tam vakcínu dováží židovským osadníkům.

V přepočtu na obyvatele Izrael podle webu Our World in Data očkuje nejrychleji na světě, přičemž první dávku vakcíny tam už dostalo přes 14 procent populace. Na druhé příčce s bezmála čtyřmi procenty je Bahrajn. Od začátku pandemie se nákaza v Izraeli potvrdila u více než 450.000 lidí a přes 3400 tam s nemocí covid-19 zemřelo.

→ More countries, more metrics: https://t.co/3imP7PqURn pic.twitter.com/r2CTkKVKIq — Our World in Data (@OurWorldInData) January 4, 2021

Izrael zřídil očkovací centra na stadionech i náměstích. Nárok na očkování proti covidu-19 mají v tuto chvíli lidé starší 60 let, zdravotníci, pečovatelé a rizikové skupiny. S očkováním svých příslušníků začala též armáda, která také k úsilí přispěla poskytnutím chladících vozů a podle stanice NBC bylo ve snaze vakcinaci urychlit povoláno asi 700 vojáků v záloze.

Dostat vakcínu se někdy poštěstí i mladším lidem, kteří zavítají na kliniku, kde je v daný den přebytek očkovací látky, jež by kvůli přísným podmínkám skladování mohla přijít nazmar, píše The Guardian.

Izrael je pro rychlé očkovaní populace dobře logisticky vybavený. Zároveň má i přirozené výhody. Zhruba devět milionů občanů žije na asi 21.000 čtverečních kilometrech (údaj nezahrnuje Izraelce žijící na okupovaném území). To značně usnadňuje logistiku, i v případě vakcíny Pfizer/BioNTech, která při převozu vyžaduje velmi nízké teploty. Z centrálního skladu v Tel Avivu lze látku doručit do vakcinačních center po celé zemi v několika hodinách.

K rychlému očkování přispívá také unikátní systém zdravotnictví. Všeobecné pojištění v zemi poskytují čtyři pojišťovny, které mají povinnost přijmout jakéhokoliv izraelského občana. Jejich financování přitom závisí na počtu klientů, takže o ně mezi sebou soupeří. Díky tomu se také zdráhají omezit poskytované služby a s cílem snížit náklady významně investovaly do digitalizace a preventivní medicíny. Izraelské pojišťovny jsou tak na rychlé a efektivní očkování dobře připravené a mají motivaci jej poskytnout dříve než konkurence. Relativně malá populace k rychlému očkování rovněž přispívá.

Izrael si navíc za brzkou dodávku objednané vakcíny Pfizer/BioNTech ve srovnání s USA nebo EU údajně značně připlatil, byť přesná cena zveřejněna nebyla. Premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že vyšší cenu vakcíny vyváží ekonomické zlepšení v důsledku dřívějšího rozvolnění protikoronavirových opatření - nyní totiž v zemi platí už třetí plošná uzávěra.

Český premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro dnešní list Právo řekl, že Izraelci byli ve výhodě, jelikož jednali rychle a "údajně Pfizeru vakcínu přeplatili o sto procent". Doplnil přitom, že cena za dávku vakcíny Pfizeru je pro ČR asi 12 eur (315 Kč).

Pro Netanjahua se efektivní vakcinační kampaň pojí i s politickými úvahami. V zemi se 23. března uskuteční parlamentní volby, v nichž bude jeho Likud čelit tvrdé konkurenci.

Izrael podepsal kontrakty také s Modernou a AstraZenecou. Izraelští činitelé potvrdili, že vakcínu od americké Moderny nově schválil izraelský regulátor. Podle Moderny by první dávky mohl Izrael dostat již tento měsíc. Ministr zdravotnictví ale podle Reuters řekl, že první dávky by do země mohly dorazit až za dva měsíce.

Stávající zásoby vakcíny Pfizer/BioNTech Izraeli přitom patrně dojdou začátkem února. Izraelská média v neděli informovala, že země by kvůli tomu mohla příští týden aplikaci první očkovací dávky pozastavit.

Palčivou otázkou je nadále přístup k očkování pro Palestince. Ti, kteří jsou izraelskými občany nebo žijí ve východním Jeruzalémě, budou mít stejné možnosti jako židovští občané Izraele, píše The Economist. Vakcinace Palestinců na okupovaných územích však dosud nezačala. Palestinská autonomie podle mírové dohody z 90. let zodpovídá za zdravotnictví na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy a Palestinci plánují vlastní vakcinační program. Izrael však vakcíny Pfizer/BioNTech dováží hluboko do okupovaného Západního břehu Jordánu, aby je mohl podat tamním židovským osadníkům, což zřejmě povede k sílícímu tlaku, aby se o ni s Palestinci podělil.