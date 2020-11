Izrael od roku 2016 nevydal rodinám k pohřbení 68 Palestinců

Izraelci vrátili rodině k pohřbení tělo Núra Šukajra, jehož ve středu zabili policisté, kteří se domnívali, že se na ně pokouší útočit autem. Rodina to vyloučila a uvedla, že Šukajr asi ztratil kontrolu nad řízením. Izraelci se podle listu přiklonili k tomu, že nešlo o úmyslný útok, a tělo vydali. Rodina ho dnes pohřbila.

V letech 1991 až 2008 Izrael vydal v rámci několika výměn s Palestinci a libanonským Hizballáhem těla 4000 mrtvých, píše list Haarec.

Nejstaršímu ze skupiny 68 nevrácených bylo 75 let a byl to muž, který v létě zemřel na rakovinu. K doživotnímu trestu byl odsouzen v roce 1994 za vraždu Izraelce. Podle izraelské strany patřil k radikální organizaci Hamás. Muži, který ještě před soudem nestanul a který zemřel v červenci v době výslechů bezpečnostní službou Šin Bet, bylo 27 let.

Skupiny, které zastupují rodiny mrtvých, se domnívají, že část mrtvých Palestinců Izraelci pohřbili, část těl je v chladicích boxech.

Ministr obrany Benny Ganz letos souhlasil s praxí, podle níž si má Izrael ponechávat těla všech zemřelých podezřelých z útoků na Izraelce. V minulosti se to týkalo jenom "teroristů" z Hamásu a pachatelů mimořádně brutálních "teroristických činů". O návratu ostatních mohli za určitých podmínek rozhodnout bezpečnostní představitelé.