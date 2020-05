Izrael odrazil hackerský útok na vodovodní síť. Nastala nová éra skryté války, říká expert

Podle Unny šlo o "synchronizovaný a organizovaný útok", který měl za cíl ochromit klíčovou infrastrukturu. O údajném následném izraelském protiútoku na íránský přístav nehovořil.

Unna zdůraznil, že nastala nová éra skryté války, a varoval, že "kybernetická zima" nastává ještě dříve, než si myslel. "Myslím, že si minulý měsíc a květen 2020 zapamatujeme jako zlomový bod v dějinách moderní kybernetické války," uvedl Unna na mezinárodní videokonferenci CyberechLive Asia.

Pokud by pachatelé útoku uspěli, představovalo by to podle Unny vážné ohrožení izraelských civilistů v době koronavirové krize - hrozil by nedostatek vody či ještě závažnější problémy.

Izrael a Írán proti sobě podnikají sofistikované hackerské útoky mnoho let. V roce 2010 se Írán například stal terčem útoku vedeného počítačovým červem Stuxnet vyvinutým v Izraeli a USA k poškození zařízení v íránských jaderných provozech.

Unna uvedl, že pokus o proniknutí do izraelských vodních systémů je prvním v moderní historii, jehož cílem je poškodit životy civilistů, nikoliv data či informační technologie.

V případě, že by Izrael útok neodhalil okamžitě, jak se tomu stalo, hrozilo podle Unny, že se do vodních zdrojů dostane chlor a další chemikálie ve špatných poměrech, což by mělo devastující následky. Nyní se podle Unny Izrael připravuje na další fázi.

Írán se k hackerskému útoku nevyjádřil a pokusil se podle AP bagatelizovat údajný protiútok na íránský přístav Šahída Radžajího, který se měl odehrát 9. května. Podle tamních úřadů útok poškodil jen několik "systémů v soukromém sektoru".

Izrael oficiálně útok proti Íránu nekomentoval, někdejší šéf vojenské rozvědky Amos Jadlin ale uvedl, že byl významný. "Útok ukázal kybernetické schopnosti světové mocnosti. Zdá se, že byl jasným izraelským vzkazem Íránu, aby se neopovažoval sahat na naše civilní systémy, na vodní a elektrické systémy Izraele, které se minulý měsíc staly terčem útoku. Vy, Íránci, jste více zranitelní než my," řekl v rozhovoru stanice izraelského vojenského rozhlasu.