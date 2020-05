Izrael po sedmi týdnech částečně otevřel školy, řeší se surfování a koupání v moři

Řada rodičů také nechala své děti doma v obavách z nákazy, jiní naopak otevření škol uvítali s tím, že budou moci do práce.

Podle deníku The Jerusalem Post přišlo dnes v Izraeli do školy asi 40 procent žáků. Řada měst školy zatím neotevřela s tím, že je ministerstvo pozdě informovalo o možnosti je otevřít, rozhodnuto o tom bylo podle místních médií v pátek. Mnozí si také stěžují na dosud nejasně stanovená pravidla.

Podle televizní stanice Channel 12 podepsaly tisíce rodičů petice za to, aby jejich děti nemusely do školy, dokud nebudou jasně daná pravidla zajišťující bezpečnost jejich dětí. Také místní arabští lídři v sobotu večer rozhodli, že celá arabská komunita školy tento týden ještě neotevře. Podle nich je nákaza covidem-19 v jejich komunitě více rozšířená než v židovských městech.

Do lavic mohli dnes zasednout na pět hodin denně žáci prvních tří stupňů základních škol a dvou posledních stupňů středních škol. V každé třídě může být podle místních médií maximálně 17 žáků, aby byla zajištěna bezpečná vzdálenost mezi dětmi. Pokud se epidemiologická situace nezhorší, budou moci brzy otevřít i ostatní stupně a školky. Podle místních médií by se školky měly otevřít 10. května, ale až po vyhodnocení tohoto týdne.

Školky se měly otevřít už dnes, ale vláda to na poslední chvíli v pátek odložila kvůli obavám, jak budou malé děti dodržovat hygienu a odstup.

V devítimilionovém Izraeli se dosud potvrdilo na 16.200 případů nákazy, z toho 229 lidí zemřelo. V posledních několika týdnech se ale situace zlepšila a vláda proto postupně uvolňuje omezení, která kvůli koronaviru od března zavedla. V zemi se už otevřela velká část obchodů.

List The Times of Israel uvedl, že ministerstvo zdravotnictví navrhuje otevřít už i pláže pro surfování a koupání, o čemž by vláda měla rozhodovat podle tohoto zdroje už v pondělí. Zrušit by se mohl i zákaz návštěv prarodičů a povoleno by mohlo být už příští týden shromažďování lidí do deseti osob s tím, že budou muset zachovávat bezpečnou vzdálenost a nadále nosit roušky. Za dva týdny (17. května) by se mohla otevřít nákupní centra a od 15. června pak restaurace.