Izrael pod palbou raket z Pásma Gazy. Odveta bude tvrdá, avizuje armáda

Izrael ráno před zahájením palestinské raketové palby zasáhl dům vyššího velitele Islámského džihádu v Pásmu Gazy. Uvedl, že Bahá abú Atta inicioval několik příhraničních útoků na Izrael a plánoval další. Armáda v prohlášení Attu označila za "tikající bombu" s tím, že v brzké době plánoval teroristické útoky. Izrael dnes zasáhl také dům představitele Islámského džihádu v Damašku a zabil jeho syna.

Ozbrojenci v Gaze na kroky Izraele reagovali odpálením raket. "Jdeme do války. (Premiér) Netanjahu překročil všechny červené linie atentátem na velitele Jeruzalémských brigád (ozbrojeného křídla Islámského džihádu) Bahá abú Attu. Budeme reagovat tvrdě, " uvedl velitel Islámského džihádu Zijád Nachla.

"Z Pásma Gazy byl na Izrael odpálen značný počet raket," uvedl podle AFP mluvčí izraelské armády Jonatan Konrikus s tím, že se armáda připravuje na "několikadenní střety". U Tel Avivu systém protivzdušné obrany patrně sestřelil několik raket, což ukazuje video.

הסלמה בדרום | יירוטי כיפת ברזל באזור תל אביב • צפו pic.twitter.com/IlfaVSXhoW — חדשות 13 (@newsisrael13) November 12, 2019

Později armáda uvedla, že na Izrael bylo odpáleno 50 raket a 20 z nich sestřelil protiraketový systém Železná kupole. V Gan Javne v centrálním Izraeli podle zdravotnických služeb střepiny lehce zranily muže. V jižním Izraeli dělostřelecký granát podle The Times of Israel zapálil pole. Policie preventivně uzavřela silnice v blízkosti Pásma Gazy.

Ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy, které kontroluje islamistické hnutí Hamás, následně oznámilo, že při izraelském náletu v Gaze na příslušníky Islámského džihádu zemřel Palestinec. The Times of Israel uvedl, že Izrael s pomocí dronu zasáhl skupinu palestinských teroristů, kteří se ze severní části Pásma Gazy chystali odpálit rakety na Izrael; o život prý přišel nejméně jeden člověk. Izraelská armáda později potvrdila, že zasáhla teroristickou buňku, která se chystala z Gazy odpálit rakety.

Mezinárodní Ben Gurionovo letiště oznámilo, že provoz omezovat nebude. Podle The Times of Israel ale byly dnes na pokyn armády uzavřeny školy mezi hranicí s Gazou a Tel Avivem.

Nejprve úřady v jižním a centrálním Izraeli vyzvaly civilisty, aby zůstali doma a nechodili do práce, pokud to není naprosto nutné. Později uvedly, že obyvatelé centrálního Izraele i Tel Avivu mohou do práce, pokud budou v blízkosti krytu. Plnit se podle The Times of Israel už začaly také kavárny v Tel Avivu, i když ve městě je dnes větší klid než obvykle. "Jsme na to zvyklí," uvedl dvatřicetiletý Šir, který pracuje v bankovnictví. "Nenecháme se kvůli tomu uvěznit doma," dodal.