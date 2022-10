Izrael podle médií s obavami sleduje útoky íránských dronů na Ukrajinu

— Autor: ČTK

Izrael pozorně sleduje ruské útoky na Ukrajinu íránskými bezpilotními letadly a obává se, že bude příštím cílem těchto strojů. Z Libanonu by jimi mohl začít na Izrael útočit íránský spojenec - libanonský Hizballáh, napsal server The Times of Israel.