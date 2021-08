Izrael pokračuje s očkováním třetí dávkou i přes kritiku ze strany WHO

Izraelská vláda na vyjádření WHO přímo nereagovala, premiér Naftali Bennett ale dnes řekl, že Izrael prokázal zavedením třetí dávky světu velkou službu, protože tím umožňuje získat nové údaje o dopadu přeočkování. Uvedla to agentura AFP.

"Jsme malou zemí, takže přeočkování u nás se do množství vakcín dostupných ve světě výrazně nepromítne, (...) na druhé straně nám to umožní získat údaje, které pak budeme sdílet se zbytkem světa," uvedl dnes premiér. Izraelské občany starší 60 let znovu vyzval, aby se nechali přeočkovat.

Izraelská vláda chce také zvýšit proočkovanost mezi mladými lidmi. Ve zhruba devítimilionovém Izraeli bylo proti covidu-19 naočkováno bezmála 60 procent populace, mezi osobami do 18 let je to ale 36 procent.

Izrael začal s podáváním třetí dávky vakcíny minulý týden v pátek. Od té doby dostalo třetí dávku přes 262.000 obyvatel starších 60 let, což je zhruba pětina lidí v této věkové kategorii. Dalších 381.000 lidí se na třetí dávku objednalo. Přeočkovaní jsou izraelský prezident Jicchak Herzog, bývalý premiér Benjamin Netanjahu či matka premiéra Bennetta.

Přeočkování, které vedle Izraele plánuje zavést i mnoho evropských zemí, ve středu kritizoval šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle něj by teď měly dostat prioritu dodávky vakcíny do chudších zemí, kde je proočkovanost obyvatel stále velmi nízká. Vyspělé země by podle něj měly počkat s plány na přeočkování alespoň do konce září, až bude naočkováno proti covidu-19 nejméně deset procent světové populace. Francie a Německo dnes oznámily, že budou s přípravami na přeočkování svých obyvatel pokračovat.