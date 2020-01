Izraelská armáda posílila jednotky v údolí řeky Jordán, což je strategické území okupovaného palestinského Západního břehu Jordánu. "Po zhodnocení situace se armáda rozhodla poslat do údolí Jordánu posily pěchotních jednotek," uvedli vojáci.

O obsahu mírového plánu, který USA připravovaly několik let, se zatím jenom spekuluje. Podle Palestinců a izraelských médií v něm bude oficiální uznání Jeruzaléma hlavním městem Izraele, anexe údolí řeky Jordán a židovských osad na Západním břehu Jordánu. Údolí Jordánu je strategicky významná a zemědělsky hojně využívaná oblast, tvoří asi 30 procent Západního břehu Jordánu. Izrael Západní břeh okupuje od roku 1967 a od té doby tam vybudoval množství osad.

Do palestinských měst Nábulus i Ramalláh jsou na dnešek proti mírovému plánu svolány protesty. Palestinská samospráva, která sídlí v Ramalláhu, na dnešní večer zorganizovala mimořádnou schůzi, které bude předsedat palestinský vůdce Mahmúd Abbás. Přestože jeho hnutí Fatah má spory s konkurenční radikální organizací Hamás, která vládne druhém palestinskému území, Pásmu Gazy, Hamás přislíbil svou účast.

"Pozvali jsme Hamás na mimořádné jednání palestinského vedení a oni budou přítomni," citovala agentura AFP palestinského představitele Azzáma Ahmada. Informaci potvrdil i zástupce Hamásu. Palestinci už v pondělí vyzvali mezinárodní společenství, aby americký plán bojkotovalo.

Netanjahu se v pondělí snažil hájit plán u zástupců osadníků, kteří přijeli stejně jako on do USA. Starosta osad v údolí Jordánu mu ale řekl, že se souhlasem s ustavením palestinského státu se osadníky pokouší prodat. Netanjahu prý vysvětloval, že půjde o stát s velmi omezenými pravomocemi. Má být na 70 procentech území Západního břehu, ale bude demilitarizovaný, nebude mít pod kontrolou hranice a jeho území nebude souvislé.

Vůdce osadníků David Elhajani s tím ale nesouhlasí. "Kdo jsme, abychom svrchovanému státu říkali, že nebude mít armádu nebo letiště?" citoval ho server The Times of Israel.

Elhajani se domnívá, že Jordánsko bude na Palestince naléhat, aby na plán přistoupili. "Jde tady o hodně peněz," řekl. I další zástupci osadníků jsou toho názoru, že by bylo lepší anexi osad odložit, má-li to být spojeno s uznáním palestinského státu. "To nikdy nebudeme moci vzít zpět, zatímco za rok za dva můžeme znovu požadovat anexi osad," řekl Šlomo Neeman, který vede radu soustavy osad Guš Ecion.