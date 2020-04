Izrael prochází politickou krizí. Prezident prodloužil Gancovi dobu na sestavení vlády

Šéf centristické strany Modrá a bílá Ganc dostal v březnu možnost sestavit vládu poté, co ho těsná většina poslanců podpořila jako příštího premiéra. Současný premiér a předseda strany Likud Netanjahu již na začátku března Gance vyzýval k sestavení kabinetu národní jednoty, která by bojovala proti šíření koronaviru.

Izraelská média ještě o víkendu spekulovala, že prezident lhůtu na sestavení vlády neprodlouží. Rivlin nakonec podle listu The Times of Israel oznámil, že lhůtu prodlužuje do středeční půlnoci místního času a vyzval Gance a Netanjahua, aby se dohodli na vládě jednoty, a tím ukončili nejdelší politickou krizi v moderní izraelské historii.

Kdyby se vládu nepodařilo sestavit, hrozilo by, že se v zemi budou konat již čtvrté parlamentní volby v období jen o málo delším než rok.

List The Jerusalem Post napsal, že Netanjahu a Ganc v pondělí večer oznámili výrazný pokrok v jednání o vytvoření vlády. Raději, než by jednali celou noc, se však rozhodli, že se znovu sejdou se svými vyjednávacími týmy další den ráno, aby dokončili dlouho očekávanou dohodu.