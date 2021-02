Izrael prodloužil téměř úplnou uzávěru mezinárodního letiště

Informoval o tom izraelský web The Times of Israel. Hlavní izraelské mezinárodní letiště je téměř úplně zavřené od 25. ledna. Výjimku mají nákladní letecká doprava či letouny využívané v nouzových situacích.

Odlet ze země byl za tuto dobu umožněn jen v omezené míře, například lidem cestujícím za prací v klíčových sektorech, za účelem lékařské péče, cestě na pohřeb příbuzného, účasti u soudu, cestě do jiného bydliště či cizincům opouštějícím Izrael. Ostatní museli požádat meziresortní komisi o schválení cesty. V následujících dvou týdnech budou podle The Times of Israel od tohoto panelu muset získat povolení všichni žádající o vstup či odjezd ze země. Vstup do země bude umožněn také občankám v třetím trimestru těhotenství. Cizinci, včetně lidí, kteří chtějí do Izraele imigrovat, a profesionálních sportovců, se mohou také obrátit na tento výbor.

Občané, kteří opustili zemi před 25. lednem a od té doby museli kvůli omezení osobní letecké dopravy zůstat v zahraničí, se budou moci vrátit do země již od neděle a po příjezdu budou okamžitě převezeni do karanténních hotelů. Zůstanou tam dva týdny nebo deset dní, pokud budou mít po příjezdu dvakrát negativní výsledek testu na koronavirus.

Izraelská vláda v uplynulých týdnech zpřísňovala ochranná opatření ve snaze zabránit masivnímu šíření britské a jihoafrické varianty koronaviru. Navzdory úspěšnému vakcinačnímu programu a měsíc trvající třetí plošné uzávěře se zemi stále nedaří výrazně snížit počty nově infikovaných. Hranici 5000 zemřelých po nákaze koronavirem zhruba devítimilionový Izrael překonal ve čtvrtek. Aktivních případů nákazy je nyní v zemi téměř 84.800. Přes 1100 lidí je ve vážném stavu. Více než 3,39 milionu Izraelců obdrželo nejméně první dávku vakcíny proti covidu-19 a přes 1,98 milionu z nich dostalo už i druhou.