Parlamentu počínaje dneškem běží lhůta dlouhá 21 dní a komentátoři se domnívají, že jestliže se vládu nepodařilo sestavit Netanjahuovi ani Gancovi, je nynější šance velmi malá. Izrael v tom případě budou čekat letos už třetí volby. Izraelci volili v dubnu a pak, rovněž kvůli potížím se sestavováním vlády, znovu v září.

"Počínaje dneškem a po příštích 21 dní je v rukou členů Knesetu úkol najít člověka, který sestaví vládu," řekl Rivlin před shromážděnými poslanci.

Deník Haarec píše, že Izrael vstupuje na neznámé teritorium, a použil výrok francouzského spisovatele Michela Houellebecqa: "V životě se může stát cokoli, zejména nic." Podle Haarecu se 22. zvolenému parlamentu také může stát cokoli, ale zejména nic.

Deník připomíná, že do hry vstoupí zřejmě v nejbližších dnech, podle některých médií už dnes, také generální prokurátor Avichaj Mandelblit, který rozhodne, zda proti Netanjahuovi vznese obvinění v korupčních kauzách. Prokurátor se svým předem oznámeným krokem vyčkával, dokud neskončí Gancův pokus najít koaliční partnery, aby neovlivnil politický proces.

Haarec soudí, že možnost sestavit širokou koalici, v níž by byli společně Netanjahuův Likud a Gancova formace Modrá a bílá, padla. Zvrátit by to mohla jedině závažná vojenská konfrontace na severu s Íránem nebo jeho spojencem libanonským Hizballáhem. Izrael tento týden bombardoval íránské cíle v Sýrii.

V Netanjahuově Likudu se hovoří o možnosti uspořádat primární volby nového šéfa. Bývalý ministr vnitra a člen strany Gideon Saar dnes řekl, že v případě dalších voleb by se měly v Likudu konat primární volby. Hodlá Netanjahua v čele strany nahradit a prohlásil, že na rozdíl od něj dokáže sestavit vládu národní jednoty.