Zatímco mluvčí řekl, že izraelské letectvo zasáhlo několik cílů jihovýchodně od hlavního města, podle syrské státní televize syrská protivzdušná obrana všechny rakety zneškodnila ještě předtím, než těchto cílů dosáhly. Izraelský dron později údajně spadl na jižní předměstí Bejrútu. Informovaly o tom agentury AP a Reuters.

"Útok cílil na íránské radikální jednotky Kuds a šíitské milice, které v posledních dnech připravovaly útoky na ze Sýrie na cíle v Izraeli," uvádí se v prohlášení izraelské armády. Její mluvčí novinářům sdělil, že síly byly připraveny vystřelit na Izrael "vražedné drony".

Izrael často provádí raketové útoky v sousední Sýrii, ale jen zřídka je komentuje. Izraelské nálety v Sýrii v minulosti mířily zejména na íránské cíle a na spojence Íránu z libanonského radikálního šíitského hnutí Hizballáh.

BREAKING: We just prevented a pending, large-scale attack of multiple killer drones on Israel by striking Iranian Quds Force operatives and Shiite Militia targets in Syria.