První z izraelských průzkumných dronů dopadl na střechu mediální kanceláře hnutí Hizballáh v Bejrútu, druhý se na místě objevil zhruba o tři čtvrtě hodiny později, ve 2:30 místního času (1:30 SELČ), a ze zatím neznámých důvodů vybuchl blízko nad zemí. Svědkové hlásili jednu velkou explozi, která otřásla oblastí a způsobila požár.

"Armáda okamžitě přijela na místo, kam drony spadly, a oblast uzavřela," uvedla libanonská armáda v prohlášení. Jedná se o první podobný incident za posledních deset let.

Plume of smoke seems inconsistent with reports of #Hezbollah shooting down just 1 drone. Wreckage shows no sign of severe damage.

Citizens in area reported 'hearing 1st blast and seeing another drone shot down'. Unclear what target was but ambulances were dispatched. pic.twitter.com/3WUjLYVAbs