Izrael udeřil proti Islámskému džihádu v Sýrii a Pásmu Gazy

"Před malou chvílí (izraelské síly) podnikly sérii náletů proti teroristickým cílům patřícím organizaci Islámský džihád jižně od Damašku a proti desítkám teroristických cílů patřících Islámskému džihádu v Pásmu Gazy," uvedl armádní mluvčí.

BREAKING: We just struck Islamic Jihad terror targets in both Syria & Gaza in response to rockets fired at Israeli civilians today. — Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2020

Ozbrojenci z Islámského džihádu později potvrdili úmrtí dvou svých členů. Dalšími čtyřmi mrtvými v Sýrii jsou Íránem podporovaní bojovníci stojící na straně syrského režimu prezidenta Bašára Asada. Nejméně jeden z nich byl Syřan, původ dalších není znám, řekl agentuře AFP Ramí Abdar Rahmán ze SOHR.

Nálety podle agentury AFP a serveru listu The Times of Israel následovaly po nedělních potyčkách v Pásmu Gazy, odkud Islámský džihád odpaloval rakety na Izrael, kde se úřady rozhodly v pondělí zavřít školy.

#UPDATE Israeli aircraft hit what the military said were Islamic Jihad sites in the Gaza Strip and Syria https://t.co/tXhfKRjsfB pic.twitter.com/wxOEscDyXS — AFP news agency (@AFP) February 24, 2020

Raketové útoky na území židovského státu pokračovaly i dnes. Sirény oznamující útok se rozezvučely například v izraelském městě Sderot. V izraelských médiích se poté objevily záběry poničeného dětského hriště. Jak uvedl list The Times of Israel, není jasné, zda hřiště zasáhla přímo raketa, nebo jen některá její část poté, co samotnou střelu zneškodnil protiraketový štít.

Syrská státní média hlásila, že protivzdušná obrana odrážela noční raketový útok na Damašek, přičemž "většinu střel zničila před dopadem na cíl", zatímco ostatní se prý odchýlily od své dráhy. Sérii silných výbuchů následujících po sobě zaznamenal také zpravodaj francouzské agentury AFP v syrském hlavním městě. Nálet podle státní agentury Sana začal okolo 22:25 SEČ.

Syrská organizace pro lidská práva uvedla, že nálety mířily na pozice íránských revolučních gard a Islámského džihádu u damašského mezinárodního letiště.

Izrael od začátku syrského konfliktu v roce 2011 podnikl stovky náletů na pozice sil syrského prezidenta Bašára Asada, jakož i jeho spojenců, Íránců a příslušníků libanonského hnutí Hizballáh. SOHR v půli února hlásila, že při izraelském raketovém útoku přišlo o život sedm lidí, z nichž tři byli syrští vojáci a čtyři členové íránských revolučních gard.