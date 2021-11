Izrael uvažuje o vyhlášení nouzového stavu

"Nyní jsme na pokraji nouzového stavu," uvedl Bennett podle prohlášení premiérské kanceláře. "Naší hlavní zásadou je jednat rychle, důrazně a hned," doplnil.

Izrael dnes oznámil, že se v zemi prokázal první případ nové varianty koronaviru. Odhalen byl u člověka, který přicestoval z Malawi.

Bennett ve čtvrtek nařídil zařadit JAR, Lesotho, Botswanu, Zimbabwe, Mosambik, Namibii a Svazijsko na seznam zemí, ze kterých do Izraele nesmí přicestovat cizinci. Izraelci do těchto destinací nesmí cestovat a ti, kteří se z nich vracejí, musí do karantény.