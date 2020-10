Izrael v neděli zruší část opatření proti koronaviru

Dnes ministerstvo zdravotnictví ohlásilo něco přes 2000 nových případů, v době vyhlašování omezení jich bylo denně kolem 8000. Nákaza se od jara prokázala u téměř 300.000 lidí a zemřelo 2109 nemocných.

Ministři dnes po pětihodinové debatě povolili počínaje nedělí otevřít znovu malé podniky, předškolní zařízení i restaurace, které budou prodávat jídlo u okýnek. Ruší se také požadavek necestovat dál než kilometr od bydliště a znovu se otevřou veřejné pláže a přírodní rezervace.

Podle izraelských médií se v debatě střetl premiér Benjamin Netanjahu s ministrem vnitra a vůdcem ultrakonzervativní náboženské strany Šas Arjem Derim, který požadoval, aby vláda povolila účast na svatbách až do 200 lidí. Ultraortodoxní komunita velké svatební oslavy podle serveru Ynet pořádala tajně i v době přísné uzávěry, kdy se nemělo shromažďovat víc než deset lidí.

Netanjahu na začátku schůze řekl, že se Evropa chce poučit od izraelského úspěchu s měsíční druhou uzávěrou. Nevyloučil ale vyhlášení třetí, pokud se nebudou opatření uvolňovat pomalu a postupně.

"O našem úspěchu se začíná mluvit v jiných zemích, hlavně v Evropě, kde v některých státech počet nových případů překročil naše původní čísla. U nás se nyní trvale snižují všechny ukazatele," řekl Netanjahu.

Vládu ale za její postup a měsíční uzávěru kritizuje mnoho lidí. V Tel Avivu se dnes konala bouřlivá protestní akce, na níž majitelé obchodů na Jaffské ulici pálili své zboží. "Máme celou kolekci, která půjde rovnou na skládku. Teď dostáváme zimní zboží, došly nám peníze, zaměstnanci jsou doma a my máme doma malé děti, telefonují banky. Co máme dělat, to zboží je k ničemu," řekla majitelka obchodu s oblečením, která své zboží na ulici pálila.

Jedna z přihlížejících řekla, že jí pohled na to trhá srdce. Další prohlásil, že živnostníci ztrácejí víru v "noblesní" politiky, kteří sami nedodržují to, co nařizují. "Nás svým odporných chováním dostali na pokraj našich možností," řekl.