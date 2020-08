Izrael v noci opět útočil na Pásmo Gazy, šlo o odplatu za vypálení raket

Podle izraelských médií raketovému útoku předcházel z Izraele zásah podzemního prostoru, který používají radikálové, a zásah postu členů Hamásu, který pásmu vládne.

Mezi Izraelem a Hamásem se v minulých dnech obnovilo napětí kvůli zápalným balonům, které jsou vysílány přes hranici z pásma do Izraele. Armáda na tyto útoky většinou reaguje nočními operacemi.

Po dnešních střetech není ani z jedné strany hlášena žádná oběť. Mluvčí izraelské armády podle agentury Reuters řekl, že neví, kam palestinské rakety dopadly. Sdělil pouze, že izraelská protivzdušná obrana žádnou z nich nezasáhla.

6 rockets were fired from #Gaza into #Israel earlier this morning.



In response, our Air Force just struck Hamas military targets in Gaza, including a weapons manufacturing site.



Hamas will bear the consequences for terror activity against Israeli civilians.