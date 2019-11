Izrael ve válce s Islámským džihádem: Při náletech 18 mrtvých Palestinců

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes před jednáním vlády řekl, že Izrael je připraven podniknout další nálety na ozbrojence z Islámského džihádu, pokud budou pokračovat v raketové palbě. "Buď s těmito útoky přestanete, nebo budete čelit dalším úderům (Izraele)," řekl premiér.

Podle agentury Reuters se za úsvitu rozezněly sirény v izraelských městech poblíž Pásma Gazy i hlouběji v Izraeli. Radikálové z palestinské oblasti totiž vypálili rakety na izraelské území. Izraelská armáda uvedla, že její síly se v Gaze zaměřily na skupinu lidí, kteří se chystali odpálit rakety přes hranici.

What's better than intercepting a rocket? Stopping it from being fired in the first place.



The Israeli Air Force just attacked a squad of Islamic Jihad terrorists trying to fire more rockets from the northern #Gaza Strip at #Israel.