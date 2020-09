Izrael vydá do Austrálie exředitelku židovské školy, je obviněna ze zneužívá studentek

Leiferová, která se narodila v Izraeli a do Austrálie odjela roku 2000, je obviněna v 74 případech ze znásilnění a sexuálního napadení. Izraelský nejvyšší soud letos v září na základě psychiatrického posudku zamítl její odvolací žádost proti vydání a uvedl, že je žena zdravotně způsobilá podrobit se soudnímu procesu. Soud tak odstranil poslední překážku k vydání.

BREAKING Former Melbourne school principal Malka Leifer to be extradited to Australia to face charges of child sex abuse https://t.co/nWHI0hdA7A