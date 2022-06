Izrael vyzval své občany, aby opustili Turecko

"Vyzýváme Izraelce, aby nelétali do Istanbulu... a pokud už v Istanbulu jsou, tak aby se vrátili do Izraele co nejdříve," uvedl Lapid. Podle něj izraelští turisté čelí v oblasti "konkrétní a bezprostřední hrozbě únosu a vraždy".

Podle ministra zahraničí se izraelským úřadům ve spolupráci s Ankarou podařilo v posledních týdnech zmařit několik útoků na Izraelce na dovolené. To podle Lapida umožnilo "zachránit život vícero Izraelců", z nichž si řada ani neuvědomila, že byla v nebezpečí. Turecké vládě pak poděkoval za snahu ochránit životy izraelských občanů.

Izraelská média v neděli napsala s odkazem na neoficiální zdroje, že se izraelským a tureckým tajným službám podařilo zmařit íránský plán na únos izraelských turistů. Podle serveru Times of Israel se informace o možném útoku objevila po květnové vraždě vysoce postaveného íránského důstojníka Saída Chodáího, z jehož smrti Teherán viní právě Izrael.

Kvůli hrozbám ze strany Íránu izraelské úřady vydaly varování před cestami do Spojených arabských emirátů a Bahrajnu.

Vztahy mezi Izraelem a Íránem jsou dlouhodobě špatné. Írán upírá Izraeli právo na existenci. Izraelská vláda si přeje ráznější postup proti íránskému jadernému programu, protože se domnívá, že by se Teherán mohl pokusit získat jadernou zbraň. To ale Írán odmítá. Izraelské letectvo také útočí v Sýrii na cíle spjaté s Íránem. Teherán také tvrdí, že Izrael stojí za útoky na jeho vědce a vojáky. Izraelská vláda ale obvykle tento druh operací nekomentuje.