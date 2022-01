Izrael zaznamenal 11.978 případů koronaviru za den, jde o rekordní přírůstek

Úterní bilance 11.978 nově nakažených překonala dosavadní maximum ze 2. září, kdy Izrael při vlně nákaz zaviněné variantou delta zaznamenal 11.345 nově infikovaných.

Varianta omikron, která byla poprvé odhalena v JAR, je patrně výrazně nakažlivější než předchozí varianty, ale méně často způsobuje vážný průběh covidu-19 či smrt, zejména v případě očkovaných.

Izrael se nyní potýká s pátou vlnou nákaz, přičemž podíl pozitivních testů v úterý vystoupil na 6,6 procenta. Reprodukční číslo činí 1,94. Pokud je toto číslo dlouhodobě nad hodnotou jedna, má se za to, že epidemie zrychluje.

S nárůstem počtu infikovaných se zvýšil i počet osob, u nichž má covid-19 vážný průběh. Nyní je v Izraeli hospitalizováno 125 covidových pacientů ve vážném stavu, ještě před týdnem to bylo 87. Drtivou většinu covidových pacientů ve vážném stavu přitom v Izraeli tvoří neočkovaní, píše The Times of Israel.

Nemoci covid-19 od začátku pandemie v Izraeli podlehlo 8247 lidí, za posledních 24 hodin se přitom bilance zemřelých nezvýšila.

Podobně jako v jiných zemích, kde se prudce šíří omikron, čelí testovací centra, školy, nemocnice a letecké společnosti v Izraeli zvýšenému tlaku. Nárůst počtu hospitalizovaných a zemřelých přitom není tak markantní jako nárůst počtu infikovaných, což odborníci přičítají ochraně, kterou poskytuje očkování.

Ve snaze ochránit při současné vlně ty nejzranitelnější skupiny Izrael dnes s účinností od 7. ledna upravil karanténní a testovací pravidla. PCR testování bude přednostně vyhrazeno lidem starším 60 let a lidem s oslabenou imunitou, zatímco u méně rizikových skupin se budou používat antigenní testy, píše agentura Reuters. Osoby, které byly očkovány proti covidu-19 a přišly do styku s nakaženým, se budou moci otestovat doma, aby zjistily, zda musí nastoupit do karantény.

"Jde o významnou změnu, která má dříve identifikovat rizikové populace, zasáhnout a předejít vážnému průběhu. Ještě méně se nyní díváme na nákazy," uvedl koordinátor boje s epidemií z ministerstva zdravotnictví Nachman Aš.

Zhruba 63 procent Izraelců obdrželo dvě dávky očkování proti covidu-19 a 46 procent dostalo tři dávky. Země nedávno začala očkovat čtvrtou dávkou osoby starší 60 let, zdravotníky a lidi s narušenou imunitou. The Times of Israel píše, že ačkoliv počty očkovaných v zemi stabilně rostou, vzestupný trend zpomaluje větší neochota k očkování mezi ultraortodoxní a arabskou částí populace i hlasití odpůrci očkování.

Izraelský premiér Naftali Bennett s odvoláním na první zjištění izraelské studie v úterý uvedl, že čtvrtá dávka vakcíny proti covidu-19 vede u očkovaného týden od podání k pětinásobnému zvýšení hladiny protilátek.