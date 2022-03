Izrael zaznamenal druhým dnem přes 12 tisíc nových nákaz

V neděli v zemi přibylo více než 12.800 nových případů, v pondělí 14.460. Oznámilo to dnes ministerstvo zdravotnictví. Podle něj se vrací pozitivních 16,6 procenta testů. Naposledy měl Izrael za den více než 12.000 nových případů 22. února.

Aktivních případů je více než 49.000, avšak počet pacientů ve vážném stavu zůstává stabilní - nyní je jich 328.

Rostoucí údaje o nových nákazách podle serveru The Times of Israel vyvolávají obavy z nové vlny jen několik týdnů poté, co Izrael zrušil téměř všechna omezení. Stále ještě platí povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách veřejných budov.

"To nové zvýšení je zřejmě důsledek šíření BA.2 a toho, že máme méně restrikcí," sdělila epidemioložka Ora Paltielová. Subvariantu BA.2 považují odborníci za nakažlivější než omikron.

Od začátku epidemie se v Izraeli nakazilo 3,7 milionu lidí a zemřelo 10.431 pacientů.